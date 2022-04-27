بسبب تصريحاته.. حرمان العنكوشي من العمل الرياضي لسنتين

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إيقاف رئيس نادي الديوانية الرياضي عن العمل لمدة سنتين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عاقبت رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بالإيقاف لمدة سنتين من العمل الرياضي، وتجميد عضويته وحرمانه من دخول اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

كما تضمنت العقوبة منع العنكوشي من المشاركة في أي نشاط خاص بكرة القدم.

من جانبها، علقت إدارة نادي الديوانية على العقوبات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة عودة اسم العراق لساحة القرارات الدولية وان يبقى صوت العراق مؤثراً شامخاً في القرارات الاقليمية والدولية وعلى جميع الاصعدة، يظهر البعض مذلولاً ضعيفاً مجاملاً على حساب اسم العراق".

وأضافت "كان على اصحاب القرار العمل الجاد لعودة العراق للساحة الدولية وليس المجاملة للمصالح الشخصية على حساب بلدنا ورياضتنا وانديتنا".

وتابعت الادارة "نعلن عن استنكارنا القاطع للعقوبة الصادرة بحق رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي من قبل لجنة الانضباط غير الشرعية، ونؤكد أننا سنسلك الطرق القانونية كافة لردع هكذا قرارات ترحب بإذلال العراق وإسكات اصواته وكلنا ثقة بقضائنا العراقي المخلص العادل".

ويوم أمس الثلاثاء، استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشدة التَصريحاتَ التي أطلقها رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي تجاه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم، والاتحاد العراقي لكرة القدم واللجان العاملة فيه والإعلام الرياضي.

ورفع الاتحاد العراقي شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط وإحالة ملف الإساءات إليها لاتخاذ القرار المناسب بحق العنكوشي.