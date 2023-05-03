بسبب تصريحاته المثيرة.. الانضباط العراقية تدعو مدرب المصافي

شفق نيوز/ دعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم مدرب فريق المصافي "علي مجيد" للحضور إلى مقر الاتحاد يوم غد الخميس، وذلك بناءً على تصريحاته "المثيرة" بعد انتهاء مباراة فريقه مع الميناء في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى.

وكان مدرب نادي المصافي علي مجيد كشف في لقاء متلفز عن ما وصفها "مؤامرة" لبيع مباراة الميناء والمصافي، وقال ان نائب رئيس النادي دعاه الى منزله وطلب منه خسارة المباراة مع نادي الميناء لمنحه حق التأهل الى الدوري الممتاز، لافتا الى رفضه طلب نائب رئيس النادي من باب الأمانة واحترامه للمهنة.

يذكر ان نادي الميناء تأهل للدوري العراقي الممتاز بعد الفوز على المصافي 3-0 فيما بقي ديالى في دوري الدرجة الاولى رغم فوزه على الناصرية 3-1.

ويتنافس نادي ديالى والميناء للوصول الى الدوري الممتاز للتأهل للحاق بنادي امانة بغداد الذي تأهل سلفاً لدوري النخبة الممتاز.

وخاض ديالى منافسات دوري الدرجة الاولى الى جانب فرق الميناء، الصليخ، عفك، الحسين، الكوفة، الجولان، الشرقاط ، الناصرية، السماوة، مصافي بغداد، المرور.