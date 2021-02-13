بسبب تراكم الديون.. نادي الشرقاط ينسحب من دوري التأهل للدرجة الممتازة

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي الشرقاط الرياضي، يوم السبت، الانسحاب من دوري كرة القدم المؤهل للدرجة الممتازة بسبب عدم تلقي دعماً مادياً من قبل الجهات المعنية ومسؤولي ونواب محافظة صلاح الدين.

وقال رئيس النادي ضمير عبد الرزاق العطية لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية للنادي قررت الانسحاب من المنافسة اذا لم تتم مساعدة النادي مادياً بعد ان وصلنا الى مرحلة صعبة جداً".

وأشار إلى أن المدربين واللاعبين جميعهم يطالبون برواتبهم والنادي لا يملك شيئاً، ما دفع الكثير من اللاعبين الى التغيب عن التدريبات ومقاطعتها.

واكد العطية ان نادي الشرقاط مدين بعشرات الملايين من الدنانير لأصحاب المطاعم ومحال التجهيزات والالتزامات الأخرى، إلى جانب عدم امتلاكه أجور الحكام أو سيارة لنقل الفريق وخوض منافسات دوري التأهيل التي تتطلب دعماً مادياً يؤمن المشاركة والاستمرار، مشيراً إلى أن هذه الأسباب جعلت النادي امام الامر الواقع وهو الانسحاب.

وأضاف انه عرض سيارته الشخصية للبيع لسد احتياجات شهر واحد فقط من الديون المتراكمة وهو امر لا يجدي نفعا في ظل الازمة الخانقة التي يمر بها النادي.

وطالب العطية مسؤولي الشرقاط وصلاح الدين بإنقاذ النادي من الازمة المالية وتفادي ضياع فرصة العمر الذهبية في التأهل للدوري الكروي الممتاز الذي تبدأ منافساته الاسبوع الحالي.

يذكر ان نادي الشرقاط سيخوض منافسات دوري التأهل للدرجة الممتازة ضمن مجموعة تضم اندية الفتوة والفهد وديالى.