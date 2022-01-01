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بسبب "تدخلات الوزارة".. نادي الديوانية يوقف جميع أنشطته الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-01T16:06:55+0000
بسبب "تدخلات الوزارة".. نادي الديوانية يوقف جميع أنشطته الرياضية

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، يوم السبت، إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر احتجاجاً، عازيا السبب إلى "تدخلات" وزارة الشباب والرياضة في عمل النادي.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن "سبب إيقاف أنشطة النادي الرياضية هو تدخل وزاره الشباب والرياضة واعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم في عملنا، وسوف نعلن قريباً جداً ما يحاك ضد نادينا بمساعدة بعض الاعلاميين والمواقع الاعلامية".

واضاف "من المؤسف التدخل الحكومي في عمل نادينا لمجرد انني انتقدت اتحاد الكرة وسياسة وزارة الشباب والرياضة".

وبين العنكوشي "لقد دفعت ثمن انتقادي لعمل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، وسوف اخرج بمؤتمر صحفي واعلن الاسماء التي تعمدت وعملت على عرقلة نادينا"، مضيفاً "تم ايقاف انشطة النادي رسميا وننتظر من سيدفع للنادي مصاريفه".

وابدى العنكوشي اسفه "لما وصل الحال إليه بحيث يتم دفع مشجع ليس في الهيئة العامة للنادي الى رفع شكوى قضائية ضدي يطلب فيها الغاء انتخابات النادي بحجة ان العنكوشي لم يكمل سنة في الهيئة العامة".

وخسر فريق نادي الديوانية اليوم امام نادي الكرخ بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 16 الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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