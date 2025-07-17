بسبب تجاوزاته التحكيمية.. حرمان وغرامة بحق رئيس نادي الحويجة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحويجة الرياضي راجح العيساوي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة فريقه أمام نادي الكفل ضمن منافسات (Play Off) التي أقيمت بتاريخ 12 تموز 2025.

وذكرت اللجنة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار صدر بعد مناقشة تقرير مشرف المباراة، الذي أشار إلى أن "أعضاء مسطبة نادي الحويجة اعترضوا عند الدقيقة (80) على حالة فنية رغم صحتها، بينما لم يعترض لاعبو الفريق داخل الملعب، وكان قرار الحكم صحيحاً بشهادة مقيّم الحكام".

وأضاف التقرير أن "رئيس الهيئة الإدارية للنادي، راجح العيساوي، نزل إلى جانب مساعد الحكم الأول، وبدأ بتوجيه الشتائم والعبارات غير اللائقة بحق الطاقم التحكيمي، والاتحاد، ومشرف المباراة، وقام بدفع مشرف المباراة رغم محاولات التهدئة من قبل مشرف اللقاء وممثل الاتحاد، قبل أن يتم إخراجه من الملعب بواسطة قوة أمن الملاعب".

وبناءً على ذلك، قررت لجنة الانضباط حرمان العيساوي من مرافقة الفريق لمدة شهرين، وتغريمه مبلغ مليوني دينار عراقي، استناداً إلى المادة (47-2-ث) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي.

وأكدت اللجنة أن القرار صادر باتفاق الآراء، وقابل للاستئناف وفق الضوابط المعمول بها.