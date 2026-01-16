بسبب بطولة آسيا.. منتخب العراق للصالات يلغي معسكري إيران وماليزيا ويكتفي بإندونيسيا

شفق نيوز- الكويت

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن منتخب كرة الصالات سيتوجّه إلى إندونيسيا مباشرة يوم غد السبت، بعد إلغاء معسكر ماليزيا وقبلها إيران، استعداداً لبطولة آسيا نهاية الشهر الجاري.

وتستضيف إندونيسيا البطولة الآسيوية خلال الفترة من 27 كانون الثاني/ يناير ولغاية 7 شباط/ فبراير 2026، بمشاركة 16 منتخباً في الدور النهائي.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب كرة الصالات، عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سينهي مساء اليوم الجمعة معسكره التدريبي في الكويت وسيتوجه إلى إندونيسيا مباشرة يوم غد السبت لإكمال استعداداته في معسكر تدريبي أخير يستمر بضعة أيام قبل الدخول في بطولة كاس آسيا".

وأضاف، أن "منتخبنا الوطني سيخوض مواجهة ودية أمام منتخب ماليزيا في إندونيسيا في ختام استعدادات المنتخبين للبطولة الآسيوية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني الذي يقوده البرازيلي جواو كارلوس باربوسا، استفاد من تجمع اللاعبين وطوّر الجوانب الفنية والبدنية ووضع خطته قبل دخول المنافسات الرسمية، مبيناً أنه اكتفى بمعسكر الكويت بعد خوض منتخبنا مباراتين وديتين أمام الكويت، تعادل في الأولى 2-2 وفاز في الثانية 3-1.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقرغيزستان، وكوريا الجنوبية.