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بسبب برشلونة.. ليفاندوفسكي يتلقى تهديدات بالقتل

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-13T08:27:17+0000
بسبب برشلونة.. ليفاندوفسكي يتلقى تهديدات بالقتل

شفق نيوز / أفادت شبكة "سبورت 1" الألمانية، يوم الأربعاء، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تلقى تهديدات بالقتل من مجهولين، الأمر الذي أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.

وذكرت الصحيفة، أن "عدداً من مشجعي بايرن ميونيخ المتعصبين أطلقوا تهديدات بالقتل بحق ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الانتقال إلى برشلونة، رغم بقاء موسم في عقده مع النادي الألماني، الذي يرفض بدوره التفريط باللاعب، رغم تقدم النادي الإسباني بثلاثة عروض رسمية لضم الهداف المخضرم".

ووصل ليفاندوفسكي بالفعل إلى ميونيخ وخضع لفحوصات طبية روتينية برفقة زملائه قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، دون أن تتواجد زوجته وأطفاله معه في إقليم بافاريا، وسط استمرار الجدل حول مصير اللاعب.

وأضافت الشبكة الألمانية، أن "ليفاندوفسكي يرغب في إتمام عملية الانتقال إلى برشلونة بشكل سريع بعد التوافق بين الناديين على ذلك"، مشيرة إلى أن "بايرن ميونيخ يرفض بيع هدافه بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو".

يذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى بايرن ميونخ قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر في 2014 ولعب 375 مباراة، وسجل 344 هدفا وصنع 72.

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