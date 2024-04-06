بسبب الإيدز.. السلطات البرازيلية تتخذ إجراءًا تجاه سجن روبينيو

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم السبت، عن إجراء جديد اتخذته السلطات تجاه البرازيلي روبينيو، الذي يقضي حاليًّا فترة عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بجريمة الاغتصاب والصادرة بحقه من قبل محكمة إيطالية، في بلده.

وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما أن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإنه سيتم نقل اللاعب البرازيلي إلى سجن "تريميمبي 2"، الملقب بـ"سجن المشاهير".

وأشار التقرير، إلى أن هذا الإجراء جاء لأن مجمع سجون "تريميمبي 2" أفضل من باقي السجون في ولاية ساو باولو، حيث إنها أكبر حجما، بالإضافة إلى جودة طعام السجناء أفضل، ولا يشبه السجون الأخرى مثل "كارانديرو"، الأكبر في أمريكا الجنوبية، أو سجن "بيدرينهاس"، وهي سجون في حالة سيئة جدا، حيث تنتشر فيها حروب العصابات والأوبئة، مثل مرض الإيدز أو السل.

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002، وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربع سنوات حتى عام 2014، كما لعب في الصين مع جوانجو إيفرغراند، وأتلتيكو مينيرو في إسبانيا، وباشاك شهير التركي، وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفا.