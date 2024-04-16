بسبب الأولمبي.. اتحاد الكرة يؤجل مباراتين من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق في اتحاد كرة القدم، يوم الاثنين، عن تأجيل مباراتين من الجولة 23 للدوري الكروي.

وبحسب جدول المباريات، اطلعت عليه شفق نيوز، فقد تقرر تأجيل مباراتين من الجولة الـ23 الاولى بين زاخو وضيفه القوة الجوية والثانية مباراة الطلبة وضيفه نوروز.

وقد جاء التأجيل بشكل رسمي لمباراة زاخو - القوة الجوية، والطلبة - نوروز ضمن الجولة 23 بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع المنتخب الاولمبي في ناديي القوة الجوية والطلبة.

وتنطلق منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق يوم الأحد المقبل الموافق 21 من نيسان الحالي.