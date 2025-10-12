بسبب الأزمة المالية.. وقفة احتجاجية لإدارة وجماهير نادي القاسم الرياضي

شفق نيوز- بابل

نظّم إداريي ولاعبي وجماهير نادي القاسم الرياضي، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة القاسم بمحافظة بابل، طالبوا خلالها الحكومتين المحلية والاتحادية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية المقررة للنادي وإنهاء أزمة ملعبه المتوقفة منذ أكثر من عامين، محذرين من عدم استمرار الفريق في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال رئيس النادي رسول العيساوي، لوكالة شفق نيوز خلال الوقفة، إن "القرار الحكومي الخاص بتخصيص أربعة مليارات دينار لكل نادي في دوري نجوم العراق لم تشمل نادي القاسم بشكل فعلي، رغم كل المناشدات الرسمية والإعلامية التي أرسلناها".

وأضاف: "الأموال لم تصل للنادي بسبب التبويبات المالية المرتبطة بالموازنة التشغيلية للمحافظة، التي لا تتجاوز 800 مليون دينار، إضافة إلى الاعتماد على أموال البترودولار والمنافذ الحدودية غير المتوفرة في بابل".

وتابع: "هذا القرار كان مجحفاً بحق النادي، خصوصاً أن الأندية الأخرى تلقت الدعم وبدأت تعاقداتها بشكل مبكر، في حين يواجه فريقنا صعوبات مالية كبيرة، منها تأخر رواتب اللاعبين وعدم وجود ملعب رسمي للتدريب".

وأشار العيساوي إلى أن "مشروع إنشاء ملعب القاسم الرياضي جاهز من حيث المخططات والموافقات الرسمية، والتخصيص المالي موجود، لكن الخلافات السياسية بين بعض الأطراف عطلت التنفيذ، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من رئيس الوزراء لحسم هذا الملف".

من جهته، قال المشجع أبو عراق الجنابي، لوكالة شفق نيوز: "اللاعبون بلا مستحقات مالية منذ ثلاثة أشهر، والفريق مهدد بعدم خوض مباراته المقبلة يوم السبت".

وأضاف "نطالب محافظ بابل الشيخ عدنان فيحان بالتدخل العاجل لتوفير الدعم اللازم".

فيما أوضح المشجع حيدر الرماحي، لوكالة شفق نيوز، أن "النادي يلعب منذ ستة مواسم خارج أرضه، رغم أن جميع الأوراق والموافقات لإنشاء ملعب القاسم جاهزة".

وأكد "الجماهير تشعر بالخذلان لعدم وجود آذان صاغية من الجهات المعنية".

ويوم أمس السبت، وجهت إدارة نادي القاسم أربعة مطالب "عاجلة"، للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يشهدها النادي، نتيجة عدم استلام الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية، إضافة إلى تراكم المستحقات المالية الواجبة الدفع بموجب قرارات قضائية صادرة لمصلحة مستحقيها، مما يهدد بفرض عقوبات إضافية على النادي في حال عدم الإيفاء بها.

وطالبت الإدارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مجلس الوزراء، بتفعيل قراره القاضي بمنح أندية دوري المحترفين مبلغ أربعة مليارات دينار لكل نادٍ، مؤكدة أن النادي لم يتسلم أي مبلغ من هذا القرار لغاية اليوم، بخلاف باقي الأندية.

وشددت على ضرورة استثناء محافظة بابل من الشروط الإدارية التي أعاقت تنفيذ هذا القرار.

ودعت إلى الإسراع بافتتاح ملعب المسيب وتخصيصه رسميًا ليكون الملعب الرئيس لنادي القاسم الرياضي، لتمكين الفريق من خوض مبارياته بين جماهيره وأهله في مدينة المسيب، بالإضافة إلى الإسراع بإحالة مشروع ملعب القاسم الرياضي إلى التنفيذ بعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية، خاصة وأن التخصيص المالي متوفر منذ عام 2023.