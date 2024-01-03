بسبب الأزمة المالية.. الشرقاط يلوح بالانسحاب من الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ لوّح نادي الشرقاط الرياضي، يوم الأربعاء، بالانسحاب من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بسبب الضائقة المالية الخانقة وإهمال الحكومة المحلية رغم المناشدات والوساطات الكثيرة.

وقال رئيس النادي ضمير عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب لاعبي الفريق بدأوا بالانتقال إلى أندية أخرى بسبب الميزانية الخاوية والضائقة المالية وانعدام الدعم من أي جهة في المحافظة، فالفريق بدون رواتب منذ ثلاثة أشهر".

وأضاف "قدمنا أكثر من ألف مناشدة وما يزيد على 50 وساطة لمحافظ صلاح الدين لإنقاذ الفريق إلا أننا لم نلقَ أي استجابة من قبل المحافظ رغم أن الشرقاط يعد ممثلاً للمحافظة إلى جانب فريق سامراء في الدوري الكروي الممتاز وقادر على بلوغ مراحل متقدمة في تسلسل الفرق".

ودعا عبد الرزاق، محافظ صلاح الدين إلى "الاتصال بمحافظيّ نينوى والأنبار للاطلاع على حجم الدعم الذي يقدمانه للأندية الرياضية في محافظتيهما"، معتبراً أوضاع فريق الشرقاط الحالية بـ"المزرية ويرثى لها ما سبب إحباطاً جماهيرياً في الشرقاط وعموم محافظة صلاح الدين".

ويلعب الشرقاط ضمن المجموعة الثانية للدوري الممتاز إلى جانب أندية، الكرمة، والفهد، وسامراء، والناصرية، والبيشمركة، ومصافي الجنوب، والاتصالات، والحسين، وعفك، ويحتل المركز العاشر في مجموعته بأربع نقاط فقط.