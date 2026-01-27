بسبب الأزمة المالية.. اتحاد القوس والسهم يكتفي بمعسكر داخلي قبل بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد المشهداني، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد قرر إقامة معسكره التدريبي داخل العراق استعداداً لبطولة كأس آسيا، بسبب الضائقة المالية.

وقال المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "عدم تسلم الاتحاد لميزانيته المالية اضطره إلى الاكتفاء بالاستعداد محلياً لهذه البطولة القارية المهمة".

وأشار إلى أن "الاتحاد قرر إشراك 8 لاعبين و8 لاعبات في بطولة آسيا المقرر إقامتها في محافظة السليمانية للفترة من 20 إلى 27 من الشهر الجاري".

وبين أن "لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني يواصلون تدريباتهم حالياً في المركز التدريبي ببغداد"، موضحاً أن "المشاركة في البطولة ستكون في فعاليتي القوس المحدب والقوس المركب".

ودعا المشهداني وزارة المالية إلى "إطلاق الميزانية الخاصة بالاتحاد، التي لم تُصرف منذ مدة طويلة، كي لا تتأثر اللعبة ويتراجع مستواها"، لافتاً إلى أن "استمرارية نشاط الاتحاد تحققت بفضل دعم اللجنة الأولمبية، التي تقدم منحاً مالية لضمان استمرار اللعبة وعدم توقفها".