بسبب الوضع المالي.. رجل أعمال يرعى نساء العراق لـ"الدراجات"

شفق نيوز / فاتحت شركة تابعة لرجل أعمال عراقي للمستلزمات الرياضية في أربيل، يوم الأربعاء، الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية، لحصول موافقة الاتحاد على رعاية بطولات منتخب النساء للبطولات الدولية الرسمية لعام 2021.

والاستحقاقات الدولية الحالية هي (بطولة آسيا التي ستقام في الإمارات خلال شهر تشرين الأول المقبل) و(البطولة العربية المقرر في مصر خلال تشرين الثاني المقبل.

وعن هذا الموضوع، قال أمين سر الاتحاد العراقي للدراجات، احمد صبري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وافق على المبادرة بعد الوضع المادي الصعب الذي يمر به الاتحاد، لاسيما بعد شبه تجميد ميزانيات الاتحادات منذ قرار 140".

وأضاف صبري، أن "الرعاية شملت اختيار 5 لاعبات لتمثيل المنتخب بقيادة المدربين من قبل أهل الاختصــاص وهم، ســيروان ســامي، وكنعان إسماعيل".

وأوضح أن "أهم ما تم في الاتفاق بين الطرفين، هو إقامة معسكر تدريبي قبل البطولة، سيبدأ في شهر آب المقبل وينتهي عند موعد سفر البعثة الرياضية، مع تحمل جميع تكاليف المشاركة بالبطولات من تذاكر سفر وإقامة ووجبات الطعام اليومية".

فضلا عن "توفير تجهيزات خاصة بالمنتخب العراقي النسوي، وتوفير خمس دراجات ماركة Wilier تشارك بها اللاعبات بالمعسكر والبطولة وتسترجع بعد نهاية البطولة، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالدراجات من قطع غيار ومواد فنية، وتوفير تأمين صحي وتأمين السفر لجميع أفراد البعثة من قبل شركة تأمين دولية ومعتمدة، وتحمل جميع التكاليف الخاصة بفحوصات (PCR) ومدة الحجر الصحي إن تطلب ذلك"، وفقا لأمين سر اتحاد اللعبة.

وأشار صبري، إلى أن "الاتحاد ليس لديه مانعاً في دعم أي منتخب من منتخباته ما دام يصب لصالح الدراجات العراقية"، مثمناً في الوقت نفسه، "الرعاية المقدمة من قبل الشخصية الداعمة المحترمة للعبة".