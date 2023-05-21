بسبب الهتافات "المسيئة".. اتحاد الكرة العراقي يعاقب جمهوريّ القوة الجوية والشرطة

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة جمهور فريقيّ القوة الجوية والشرطة بسبب الهتافات "المسيئة" داخل الملاعب.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت اجتماعاً لمناقشة تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية التي جرت في ملعبِ الشعب الدولي بتاريخ 2023/5/16 ضمن منافسات كأس العراق.

وأشار إلى أن "مشجعي بعض الأندية دأبوا على إطلاق بعض الهتافات أثناء المباريات تتعارض مع القيم والمفاهيم الوطنية والدولية، وما تسببه هذه الهتافات من احتقانٍ داخل الملعب، وما تزرعه من غلٍ وحقدٍ بين الجماهير، وهذا ما رصدناه في الآونة الأخيرة في ملاعبنا".

وأضافت "تبين للجنة قيام جماهير الفريقين أعلاه بإطلاق عبارات مسيئة وهتافات بعيدة عن الروح الرياضية، وكنا قد حذرنا مسبقاً بالابتعاد عن هذه الأفعالِ، وقد رصدنا هذه التجاوزات والمخالفات للوائح والتعليمات التي أصدرها اتحاد كرة القدم".

وقررت اللجنة "حرمان جماهير فريقيّ الشرطة والقوة الجوية من دخول الملاعب لمباراة واحدة على أرضهم المفترضة، وستكون العقوبة مضاعفة في حالة تكرار مثل هذه الهتافات".

وشددت اللجنة على "الالتزام بقواعد الاحترام وآداب الملاعب وتقاليد التشجيع الخالي من أي عباراتٍ مسيئةٍ أو معيبة".