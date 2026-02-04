بسبب المحترفين.. أربيل "خاسراً" أمام نادي أمانة بغداد في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار فريق أربيل "خاسراً" أمام فريق أمانة بغداد في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دوري نجوم العراق، بسبب إشراك لاعبين محترفين أكثر من العدد المقرر.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نظرت في شكوى نادي أمانة بغداد ضد نادي أربيل بسبب المباراة التي جرت بتاريخ 31 من الشهر الماضي ضمن الجولة السادسة عشرة لحساب دوري نجوم العراق؛ وذلك لارتكاب أربيل مخالفة للائحة المسابقات بإشراك سبعة لاعبين محترفين.

وبينت أن فريق أربيل أشرك ستة لاعبين في بداية المباراة، من ضمنهم اللاعب اليمني، وفي الدقيقة 72 أجري تغييرٌ بخروج لاعب محلي، وإشراك اللاعب المحترف الذي يحمل الرقم 94، ليكون عدد المحترفين سبعة في أرض الملعب وكما موضح في كشف وتقرير المباراة.

وأشارت إلى أنه وفقاً لتقرير حكم المباراة تبين قيام نادي أربيل بإشراك سبعة لاعبين محترفين من ضمنهم اللاعب اليمني، وبذلك ارتكب أربيل مخالفة.

وعدّت اللجنة نادي أربيل خاسراً (0-3) أمام نادي أمانة بغداد.