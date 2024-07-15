بسبب "الفيزا" الفرنسية.. عداء عراقي يستعد للأولمبياد من البصرة

شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي لاتحاد ألعاب القوى العراقي زيدون جواد، يوم الاثنين، أن العداء طه حسين جاهز فنياً وبدنياً لمنافسات الدورة الأولمبية في باريس بفضل المعسكر التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية، ومشاركته في بطولة إزمير الدولية التي حقق فيها أرقاماً جيدة.

وقال جواد لوكالة شفق نيوز، إن حسين عاد إلى بغداد لأمور إدارية ومتابعة إصدار الـ ID الخاص به، الذي تأخر قليلاً بعد وصول الكارد الخاص بمدربه خزعل جبار، بالإضافة إلى متابعة إصدار الفيزا الفرنسية، حيث تم تسليم جوازه إلى مكتب TLS الخاص بالسفارة الفرنسية.

وأوضح جواد، أن العداء طه حسين يواصل وحداته التدريبية في محافظة البصرة، لاستكمال البرنامج الخاص بإعداده والوصول إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في منافسات الدورة الأولمبية.

وأشار جواد إلى أن حسين سيسافر إلى باريس يوم 25 من شهر تموز الجاري، أي قبل أسبوع من انطلاق منافسات ألعاب القوى التي ستبدأ يوم الأول من شهر آب المقبل، مبيناً أن العداء سيدخل مضمار السباق الخاص بفعالية 100 متر يوم الثالث من شهر آب.