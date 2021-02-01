بسبب الضائقة المالية.. اتحاد كرة اليد يقرر إلغاء "الذهاب والاياب" والاكتفاء بـ"مرحلة واحدة"

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، إقامة منافسات المرحلة النهائية للدوري بطريقة التجمع ولمرحلة واحدة.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ إن التجمع سيقام في محافظة كربلاء خلال الفترة من الأول من شهر آذار المقبل ولغاية الخامس منه.

وأضاف عبد الرضا؛ ان الاتحاد العراقي لكرة اليد قد قرر في وقت سابق إقامة مباريات الدور النهائي بطريقة الذهاب والإياب إلى أن اعتراض عدد من الأندية على هذا القرار بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الأندية

مما دعا الاتحاد إلى الاجتماع بممثلي الأندية المتاهلة.

وتابع ان الاجتماع الذي عقده الاتحاد العراقي لكرة اليد صباح اليوم برئاسة محمد الأعرجي رئيس الاتحاد، شمل ممثلي الأندية التي تأهلت للمرحلة النهائية من الدوري العراقي لكرة اليد وهي الجيش والشرطة وكربلاء والقاسم والسليمانية والفتوة.