بسبب "السحر الأسود".. والدة كريستيانو رونالدو تقاضي صحيفة برتغالية

شفق نيوز/ أعلنت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، اتخاذها إجراءات قانونية ضد إحدى الصحف البرتغالية التي زعمت بأنها استعانت بـ"السحر" من أجل إحداث أزمة بين نجلها وصديقته جورجينا رودريغيز، وإبعادها عن حياته.

وزعم برنامج Socialité التلفزيوني الإسباني، نقلًا عن صحيفة Correio da Manhã البرتغالية، أن السبب الرئيس في خلافات الثنائي هو عدم إعجاب أو حب والدة كريستيانو بجورجينا ورغبتها في انفصالها عن ابنها.

وقالت مقدمة البرنامج، نوريا مارن "تستعين دولوريس بالسحر الأسود في البرتغال لإنهاء علاقة ابنها بجورجينا، فهي لا تريد لابنها أن يتزوجها وهو نفس شعور شقيقاته ولهذا لم يصطحبها لمنزل والدته بل يصطحب أطفاله فقط، صاحب الكرات الخمس نتيجة لهذا السحر لم يعد يطيق رؤية خطيبته وأم ابنتيه في المنزل".