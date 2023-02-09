بسبب الزلزال .. فيفا يستجيب لطلب تركيا بشأن "الميركاتو"

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب الاتحاد التركي بشأن تمديد فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، وذلك بسبب الزلزال المدمر.

ونشر الاتحاد التركي بيانا على موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد فيه تمديد فترة "الميركاتو" الشتوي، وأنه ينتظر الموافقة الخطية.

وجاء في بيان الاتحاد التركي: "وفقا للوائح الفيفا الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم، والتي هي ملزمة لنا على المستوى الوطني، فقد تم تحديد فترة الانتقال والتسجيل الثانية لموسم كرة القدم 2022-2023 للاعبي كرة القدم المحترفين بين 12 يناير2023 حتى 8 فبراير 2023، بحد أقصى 28 يوما"، مضيفا: "ومع ذلك، وبسبب إعلان الحداد الوطني بسبب كوارث الزلزال في بلادنا، وقرار حالة الطوارئ في 10 مدن، قدم اتحادنا طلبا رسميا إلى الفيفا يوم 6 فبراير 2023، بتمديد فترة الانتقالات الخاصة بنا، لتجنب أي مشاكل في عمليات الانتقال".

وتابع البيان: "بعد مفاوضاتنا مع الفيفا حصلنا على موافقة شفهية لتمديد فترة الانتقالات، لمدة 10 أيام، وننتظر الآن الموافقة الخطية".

وسبق أن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الحداد الوطني الثلاثاء، ولمدة سبعة أيام، بقرار من رئاسة الجمهورية.

وقال الاتحاد: "لقد عانينا بسبب الزلازل من خسائر فادحة في الأرواح، ولدينا العديد من الجرحى والعديد من المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون إنقاذهم تحت الأنقاض".

وتابع: "لهذه الأسباب، قررنا تأجيل جميع مسابقات المحترفين والهواة، التي كان من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 7 و12 فبراير2023".

وأوضح: "جميع البطولات المحلية للمحترفين والتي كان من المقرر أن تقام أيام 10-11-12-13 فبراير، ستلعب في أيام 17-18-19-20 فبراير".

وختم البيان: "سيتم التخطيط لوضع المواعيد الجديدة لباقي المباريات وفقا لذلك".

وضرب زلزال مدمر مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين الماضي ما تسبب بمقتل وإصابة الآلاف في البلدين، إضافة لانهيار آلاف المباني.