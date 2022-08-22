بسبب الخلافات.. الدفاع العراقية تكلف قائداً عسكرياً لإدارة نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية سمير كاظم، يوم الاثنين، أن وزارة الدفاع كلفت شخصية عسكرية "مرموقة" لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات الرسمية.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة كلفت الفريق الركن رعد هاشم لإدارة نادي القوة الجوية في الوقت الحالي لحين إجراء الانتخابات الخاصة بالهيئة الإدارية".

وبين أن "فرق النادي بحاجة إلى دعم وإسناد مادي وإداري ولابد من إدارتها بعد عدم اعتراف وزارة الشباب والرياضة بانتخابي وانتخاب شهاب جاهد لرئاسة الهيئة المؤقتة".

وأضاف "بعد أن أوقفت وزارة الشباب والرياضة عمل الإدارتين المؤقتتين ذهبت وزارة الدفاع لتسمية شخصية إدارية لإدارة النادي بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات التي سيتم تحديدها لاحقاً حسب الضوابط وحسب عدد الهيئة العامة المثبتة من قبل وزارة الشباب والرياضة".

وأبدى كاظم استغرابه لاتخاذ رئيس النادي السابق شهاب جاهد قراراً بفصله من عضوية النادي، موضحاً أن "إزالة عضويتي من الهيئة العامة وفصلي أمر مستغرب رغم أني ابن النادي لاعباً ومدرباً وانقذت النادي بعد أحداث 2003 من النهب والسلب، وقدت النادي وحصلت معه على إنجازات مهمة".

وتابع "تاريخ سمير كاظم يعرفه القريب والبعيد فلا يمكن إزالته بقرار انفرادي، وقد راجعت وزارة الشباب والرياضة بشأن الفصل كونه غير قانوني ولا أحد يستطيع طمس تاريخي الطويل مع القوة الجوية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت عدم الاعتراف بالانتخابات التي نظمتها إدارتي شهاب جاهد وسمير كاظم لعدم قانونيتهما.