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بسبب الحكم.. إلغاء مباراة في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-30T15:48:35+0000
بسبب الحكم.. إلغاء مباراة في تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا، التي تجمع المنتخبين في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، أحداثا مثيرة، بطلها الحكم الغاني تشارلز بيرلي بولو.

وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة تعرض الحكم تشارلز بيرلي، لإغماء مفاجئ وسقط على الأرض.

وفور سقوط الحكم وتعرضه للإغماء توجه إليه الطاقم الطبي الخاص مباشرة، واصطحب الحكم وحمله إلى أحد المستشفيات خارج الملعب.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة حتى يستعد أحد الحكام لاستكمال المباراة، لكن الحكم الرابع من كوت ديفوار لا تسمح له اللوائح بالتواجد في المباراة واستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب.

وتوقفت المباراة حتى الدقيقة 90، ونزل الحكم الرابع إلى الملعب وأطلق صافرته والنتيجة تشير إلى فوز كوت ديفوار 3/1.

ولم يصدر الكاف أي قرار بشأن اعتبار منتخب كوت ديفوار فائزا، أم سيتم استكمال الـ8 دقائق المتبقية.

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