بسبب الحرب.. لاعب أوكراني ينهي عقده مع أغنى نادي روسي

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدافع الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي، البالغ من العمر 32 عامًا، غادر نادي زينيت سان بطرسبرغ بعد أن طلب إنهاء عقده مبكرًا.

وبعد غيابه عن آخر مباراة لفريقه يوم الاثنين، أوضح مدرب الفريق، سيرجي سيماك، أن المدافع يريد قضاء بعض الوقت مع عائلته، في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.

ولكن بعد ذلك أصدر النادي الأغنى في روسيا بيانا رسميا جاء فيه "طلب ياروسلاف راكيتسكي إنهاء عقده مبكرًا وقد وافق النادي على ذلك".

وكان راكيتسكي قد انضم إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ في العام 2019 عندما انتقل إليه قادما من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل نحو 11 مليون دولار أميركي.

وقال زينيت في بيانه: "خاض راكيتسكي مع الفريق 108 مباراة، وسجل سبعة أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة.. وأثناء وجوده في سانت بطرسبرغ، فاز بثلاثة ألقاب للدوري الروسي وكأس روسيا وكأس السوبر المحلي مرتين".

وأضاف: "يود النادي والجماهير أن يشكروا ياروسلاف راكيتسكي على وقته هنا وأن يقروا بمدى بالاحتراف والحب اللذين أظهرهما أثناء وجودنا معنا".

وتابع البيان: "نتمنى بصدق كل خير لياروسلاف وأصدقائه وعائلته".

وفي قضية رياضية أخرى ذات صلة بالحرب على أوكرانيا، أبدى مدرب نادي تشلسي الإنكليزي غضبه الشديد من الصحفيين بعد أسئلة متكررة بشأن الأزمة في أوكرانيا ومالك ناديه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش.

وسيطر الموضوع على مؤتمر توخيل الصحفي، قبل مباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي مع لوتون تاون، وفي النهاية أصيب مدرب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند السابق بالإحباط.

وقال: "عليكم أن تتوقفوا عن طرح هذه الأسئلة، فأنا لست سياسيا.. حتى أنني أشعر بالسوء لتأكيد ذلك مرارا وتكرارا.. وأنا لم أشهد حربا من قبل"، بحسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وتابع: "أشعر بامتياز كبير لكوني أجلس هنا بسلام.. وعليكم أن تتوقفوا عن طرح هذه الأسئلة، فليس لدي إجابات لكم".