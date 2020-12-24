سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بسبب التزوير.. تطبيعية اتحاد الكرة تلغي باجات الصحفيين

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-24T13:26:31+0000
بسبب التزوير.. تطبيعية اتحاد الكرة تلغي باجات الصحفيين

شفق نيوز/ قررت الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) الخاصة بالصحفيين.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول إلى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير".

وأضاف البيان، أن "الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من أداء واجباتهم بانسيابية عالية".

related

كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"

Date: 2020-11-08 15:14:27
كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"

لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار

Date: 2020-12-03 12:00:18
لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار