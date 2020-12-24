بسبب التزوير.. تطبيعية اتحاد الكرة تلغي باجات الصحفيين

شفق نيوز/ قررت الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) الخاصة بالصحفيين.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول إلى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير".

وأضاف البيان، أن "الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من أداء واجباتهم بانسيابية عالية".