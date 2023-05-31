بسبب البطاقات الصفراء.. كربلاء خاسراً أمام النجف في الجولة 28 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار فريق نادي كربلاء خاسراً أمام فريق النجف في منافسات الجولة الثامنة والعشرين، لإشراكه لاعباً معاقباً في المباراة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي النجف الرياضي بشأن قيام فريق كربلاء بإشراك لاعب تراكمت عليه البطاقات الصفراء في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة اعتبار نادي كربلاء خاسراً 3-0 مع نادي النجف، وتغريمه خمسة ملاين دينار عراقي، لإشراك اللاعب أحمد محمد حسين الذي سبق وأن حصل على ثلاث بطاقاتٍ صفراء.