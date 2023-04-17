بسبب الازمة المالية وسوء النتائج  .. "الفراق" يرسم نهاية سامر سعيد ونفط الوسط

شفق نيوز / وافقت ادارة نادي نفط الوسط الرياضي، اليوم الاثنين، على استقالة المدرب سامر سعيد التي تقدم بها اليوم نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي وتواضع النتائج في منافسات الدوري الممتاز.

جاء ذلك في بيان للنادي ورد لوكالة شفق نيوز الذي جاء فيه أيضاً " تقديم ادارة النادي شكرها وتقديرها العالي للمدرب الشاب سامر سعيد على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية ولم يدخر جهد فني او إداري من اجل تصحيح مسار الفريق، لكن التوفيق لم يحالفه". فيما "تمنت له الموفقية في مسيرته التدريبية المقبلة".

ويحتل نادي نفط الوسط المركز الـ16 في الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.