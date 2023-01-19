بسبب الازمة المالية.. نتائج مخيبة للآمال لفريق سامراء في الدرجة الاولى

شفق نيوز/ عزا فريق نادي سامراء لكرة القدم، يوم الخميس، تعثره وتراجعه في دوري الدرجة الاولى الى الازمة المالية ومشاكل في الإعداد.

وقال رئيس النادي صدام عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان فريقه يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب المجموعة الاولى وبنتائج ما زالت دون الطموح بسبب تأخر الإعداد والازمة المالية الى جانب خوض اغلب المباريات خارج ملعبه.

واضاف "الازمة المالية حالت دون التعاقد مع لاعبين محترفين وبمستوى عال"، مستدركا "الفريق قادر على العودة بسبب تقارب النقاط مع منافسيه في المقدمة".

واشار عزيز الى ان فريقه كان يطمح للبقاء في الدوري الممتاز الذي هبط منه الموسم الماضي برفقة نادييّ الميناء وأمانة بغداد بعد انجازه ملف التراخيص وجميع شروط المسابقة.

ويلعب نادي سامراء ضمن المجموعة الاولى في دوري الدرجة الاولى الى جانب اندية امانة بغداد، وسامراء، والدفاع المدني، والجنسية، والصناعات الكهربائيّة، والاتصالات، والبحري، والبيشمرگة، والرمادي، وميسان، والحويجة، ومصافي الجنوب.