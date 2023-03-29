بسبب اسرائيل.. فيفا يجرد اندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً، بعد رفض استقبال الفريق الإسرائيلي.

وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة، التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين، بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي، ذات الأغلبية الهندوسية، استضافة المنتخب الإسرائيلي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال بيان صادر عن الفيفا "بسبب الظروف الحالية ، تقرر استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023.

و"سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة".

وأضاف الفيفا أن القرار اتخذ بعد اجتماع بين جياني انفانتينو رئيس الفيفا وإريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي.

ولم يرد مسؤولو الاتحاد الإندونيسي على الفور على طلب رويترز للتعليق.

ومع ذلك، وفي مقابلة تم بثها على الهواء مباشرة مع محطة (كومباس تي.في)، قبل أقل من 30 دقيقة من إعلان الفيفا سحب التنظيم، قال أريا سينولينج، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإندونيسي: "إنه متشائم للغاية" بشأن استضافة كأس العالم.

وقال "إذا وضعنا متطلبات سياسية في الرياضة فستظل الأمور هكذا دوما. سنُنفى من عالم كرة القدم. إنه أمر صعب بالنسبة لنا جميعا.

"نحن في طريقنا إلى كارثة رياضية. علينا الفصل بين كرة القدم أو الرياضة والسياسة".

وخرج محتجون في العاصمة جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر ملوحين بالأعلام الأندونيسية والفلسطينية مطالبين بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة، إذ أن غالبية سكان إندونيسيا من المسلمين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الاتحاد الإندونيسي إن خسارة حق التنظيم قد يضر بفرص فرق كرة القدم الإندونيسية في المشاركة في بطولات الفيفا في حين أن الخسائر الاقتصادية ستصل إلى "تريليونات من الروبية".

وقال الفيفا، الأربعاء، إنه ملتزم بمساعدة الاتحاد الإندونيسي للعبة في أعقاب حادث تدافع مميت العام الماضي أدى إلى مقتل 135 مشجعا في ملعب في جاوة الشرقية في أكتوبر.

وقال الفيفا في بيان "أعضاء فريق الفيفا سيستمرون في العمل داخل إندونسيا في الأشهر المقبلة وسيقدمون المساعدة المطلوبة للاتحاد الإندونيسي تحت قيادة الرئيس توهير.

و"سيتم تحديد موعد قريب بين رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإندونيسي لإجراء المزيد من المناقشات".

وتأهلت إندونيسيا لكأس العالم تحت 20 عاما بسبب استضافتها لها لكنها لم تشارك في البطولة منذ عام 1979.