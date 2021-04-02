بسباعية.. الشرطة يحقق أكبر نتيجة بالدوري الممتاز على حساب السماوة

شفق نيوز/ أمطر فريق الشرطة، يوم الجمعة، شباك نادي السماوة بسبعة أهداف محققاً بذلك أكبر نتيجة بالدوري الممتاز.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب مباراة الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

وسجل الهدف الاول للشرطة المحترف الفنزولي جليمين ريفاس في الدقيقة 18 ، وسجل الهدف الثاني علي حصني في الدقيقة 26 وعاد ريفاس ليسجل الهدف الثالث للشرطة والشخص الثاني له في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الاول بتقدم الشرطة بثلاثة اهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة اربعة اهداف اخرى جاءت عن طريق سعد ناطق في الدقيقة 54 ، ورفائل سيلفا بالدقيقة 73 ، وسعد عبد الامير بالدقيقة 78 ، وعمار غالب في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 50 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد فريق نادي السماوة عند النقطة 19 بالمركز الاخير.