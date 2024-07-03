برئاسة "أحمد الشهيد".. الاولمبية العراقية تسمي الهيئة الموقتة لإدارة الزوراء

شفق نيوز/ سمّت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الأربعاء، الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي.

وتألفت الهيئة المؤقتة من احمد خالد جواد الشهيد رئيساً للهيئة، ويعقوب حسين سالم نائباً له، ووعد فياض موزان اميناً للسر، وعلاء جهان بغش الأمين المالي.

وتمت تسمية اعضاء النادي وهم (ليث حسين شهيب ومحمود كريم عبد الهادي وغيث عبد الغني عبد الواحد).

وستقود العيئة النادي لثلاثة اشهر بعدها يتم اجراء انتخابات رسمية من قبل الهيئة العامة. وكانت اللجنة الاولمبية قررت حل الهيئة الادارية السابقة برئاسة فلاح حسن.