برينتفورد ينتزع التعادل من ليفربول في مباراة مثيرة

شفق نيوز/ هدر ليفربول الفوز على مضيفه برينتفورد، ليتعادل معه 3-3، في مباراة مثيرة مساء السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لممتاز.

وسجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا (31) ومحمد صلاح (54) وكورتيس جونز (67)، فيما أحرز إيثان بينوك (27) وفيتالي جانيلت (63) ويواني ويسا (82) أهداف برينتفورد.

ورغم التعادل، انفرد ليفربول مؤقتا بصدارة الدوري، برصيد 14 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة برايتون (12 نقطة) أمام كريستال بالاس مساء الأحد، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.