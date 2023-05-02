بريسم يقود الحرة العراقية.. واتحاد المصارعة يستعد لدورة هانغتشو الصينية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الثلاثاء، عن تسمية المدرب العراقي عبد الرحمن بريسم ضمن صفوف الكادر التدريبي المشرف على تدريب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة .

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي قرر تسمية المدرب عبد الرحمن بريسم مدربا للمنتخب الوطني الأول للمصارعة الحرة بغية إعداد لاعبي المنتخب تحضيرا للمشاركة في نزالات البطولة العربية فضلا عن البطولات الدولية المقبلة .

واضاف عبد الكاظم، أن تسمية بريسم ضمن الكادر التدريبي جاءت بالنظر للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في رياضة المصارعة كمصارع ومدرب بعد أن حقق الكثير من الإنجازات الباهرة على الصعيدين العربي والقاري .

وأعرب عن ثقته بالكادر التدريبي بتطوير إمكانيات المصارعين من أجل التنافس على مراكز الصدارة على المستويات العربية والقارية والدولية .

من جانب آخر أفاد عبد الكاظم، بأن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة عقد اجتماعه الاستثنائي للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني الذي من المؤمل ان يشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقبلة بمدينة هانغتشو أيلول المقبل.

واشار الى انه تم الاتفاق على مواعيد المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية من أجل الاستعداد الأمثل للمشاركة الاسيوية بهدف توفير جميع متطلبات النجاح للمنتخب الوطني.

وكان المصارع العراقي حسن عايد الوسام خطف الوسام البرونزي في بطولة آسيا بوزن 74 كغم بالمصارعة الحرة بعد فوزه على بطل طاجكستان، وذلك بعد غياب طويل للعراق عن منصات التتويج الآسيوية في فئة الشباب في بطولة آسيا الاخيرة التي جرت في البحرين.