"برو" تدخل العراق لأول مرة أيلول المقبل بشروط دولية

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، اليوم الاثنين، ان العراق سينظم دورة تدريبية PRO للمدربين في العاصمة بغداد شهر ايلول المقبل.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة الدورة التدريبيّة الآسيوية (PRO) في بغداد لاول مرة وفق توصيات وشروط دولية".

وتابع "على المشترك دفع أجور الاشتراك في الدورة وقدرها سبعة الآف دولار، حاله حال جميع مدربي دول العالم التي تقيم دورات برو".

وبين الزاملي ان "الاولوية ستكون لمدربي الدوري الممتاز للموسم الاخير من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية ويستثنى من ذلك شرط السنتين، حيث تكون المدة سنة واحدة من A إلى PRO".

وتابع، "يحق الترشح إلى الدورات التدريبية PRO ، مدرب عامل في المنتخبات الوطنية وأندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى والحاصل على المركز الأول والثاني بنظام المجموعات أو المراكز الخمسة الأولى بنظام الدوري العام ومدربي الفئات العمرية والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى والمسجلين بشكلٍ رسمي في سجلات لجنة المسابقات".