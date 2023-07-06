برونزيتان للعراق في جودو العرب (صور)

شفق نيوز / حصل لاعبا المنتخب العراقي للجودو، يوم الخميس، على وميداليتين برونزيتين في منافسات دورة الألعاب العربية الرياضية الجارية حالياً في الجزائر.

ونال سجاد غانم، بوزن 81 كغم، على الميدالية البرونزية الأولى، فيما حصد اللاعب حسين علي حسين، الميدالية البرونزية الثانية، بوزن _90 كغم، ضمن رياضة الجودو.

هذا وفقد منتخب الجودو العراقي، فرصة الحصول على أول ميدالية برونزية، إذ خسر اللاعب العراقي عباس فلاح الميدالية البرونزية وزن 73 كغم، أمام اللاعب السوري بيان حسن لفعالية الجودو في دورة الالعاب العربية في الجزائر.

ويشارك المنتخب العراقي للجودو في الدورة العربية، بكل من (عباس فلاح وزن 73 كغم، سجاد غانم، وسوران صباح في منافسات وزن 81 كغم، حسين علي حسين بوزن 90 كغم، وعلي حسن عطا الله، وشهاب عبد الوهاب في منافسات وزن 100 كغم)، ويقود المنتخب المدرب التونسي أنيس لونيفي.