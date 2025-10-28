برونزية للعراق في الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- المنامة

حصد الملاكم العراقي زبير صالح عثمان، يوم الثلاثاء، الميدالية البرونزية في وزن 80 كغم بدورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً في مملكة البحرين.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذا الإنجاز رفع رصيد العراق إلى 12 ميدالية ملونة، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.

وأشار البيان إلى أن الملاكم عثمان أظهر أداءً قوياً في نزاله أمام الملاكم الأوزبكي، الذي انسحب بسبب الإصابة.

وكان الملاكم عثمان قد بدأ مشواره بفوز مستحق في أولى نزالاته على الملاكم الإماراتي زايد محمد مصبح.