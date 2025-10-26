برونزية لتوأم عراقي في بطولة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز - المنامة

حصد الزوجي المختلط للعراق، اليوم الأحد، برونزية المواي تاي في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حالياً في البحرين.

وأحرز التوأم العراقي يوسف فوزي وأحمد فوزي الميدالية البرونزية في منافسات الفعالية.

وجاء المركز الأول في المنافسة من نصيب الفريق الفلبيني الذي توج بالميدالية الذهبية، أما الميدالية الفضية فكانت من حصة الفريق الإماراتي، وحقق الفريقان الماليزي والعراقي الميدالية البرونزية.

وتعد هذه المشاركة إنجازاً مميزاً للتوأم العراقي في رياضة المواي تاي على المستوى الآسيوي.

وضمن المنافسات ذاتها أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي سجاد حمزة الميدالية البرونزية في نهائي فعالية الواي كرو لفئة 16-17 سنة.

وجاء التايلندي تشايوان أولاً، والفلبيني جان بريكس ثانياً، فيما نال العراقي سجاد حمزة الميدالية البرونزية وطه شريفي في المركز الرابع والميدالية البرونزية.

كما تأهل اللاعب العراقي عبد الله قصي هادي إلى الدور نصف النهائي عندما حقق فوزاً مثيراً ومهماً في منافسات الرياضات الإلكترونية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ذاتها.

وشهدت المنافسة ندية وإثارة حيث تعد هذه اللعبة من الألعاب الحديثة والمعتمدة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب.

وتغلب اللاعب العراقي على منافسه الأوزبكستاني, إمزدومير بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية في منافسات المجموعة الرابعة.

وأظهر قصي تفوقاً تكتيكيا كبيراً وسيطر على مجريات المباراة ليقود نفسه إلى هذا الفوز الحاسم مجدداً الفوز بنتيجة 5-1 على منافسه اللاعب الاوزبكستاني امزدومير، ليتأهل إلى دور نصف النهائي.