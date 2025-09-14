برونزية عراقية في TEQBALL بالصين لتنس كرة القدم

شفق نيوز - بكين

حلّ المنتخب العراقي لتنس كرة القدم في المركز الثالث ضمن منافسات الجولة العالمية لفعالية TEQBALL ، التي اختتمت منافساتها، اليوم الأحد، في الصين .

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، لشفق نيوز، إن "المنتخب العراقي أحرز الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الروماني في شوطين دون رد".

وأضاف، أن "جميع المنتخبات المشاركة خاضت المنافسات بفرق من فئة المتقدمين، في حين شارك العراق بفئة الشباب، وذلك بناءً على قرار الاتحاد العراقي الذي وضع خطة لإعداد جيل شبابي تأهباً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي ستقام في البحرين".

وأكد، أن "تحقيق المركز الثالث بفئة الشباب يُعدّ خطوة مهمة في مسار اللعبة، ويعكس حجم الجدية والاستعداد الذي أظهره اللاعبون"، مشيراً إلى، أن "الفوز على منتخبات قوية منح ثقة كبيرة للمنتخبات الوطنية".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، أعلن يوم أمس السبت، فوز منتخب شباب العراق لتنس كرة القدم على نظيره الياباني، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الجولة العالمية لفعالية TEQBALL، المقامة حالياً في الصين.

وأكد صاحب، أن "هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة منتخب الشباب، ويعكس حجم الاستعداد والجدية التي أظهرها اللاعبون خلال البطولة"، مشيراً إلى أن "الفوز على منتخب قوي مثل اليابان يمنح دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة على المراتب المتقدمة".

ويستعد المنتخب العراقي للشباب لخوض مواجهاته المقبلة في دور ربع النهائي لمواصلة تسجيل الحضور للرياضة العراقية في المحافل الدولية.