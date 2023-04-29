برونزية عراقية في بطولة آسيا المفتوحة للجودو

شفق نيوز / أحرز لاعب المنتخب العراقي سجاد غانم، اليوم السبت، الميدالية البرونزية لوزن 81 كغم في بطولة آسيا المفتوحة للجودو المتواصلة في الكويت.

وجاء تتويج العراق بالميدالية البرونزية بعد فوزه على اللاعب القيرغستاني دانيال تالنتوف.

وكان كونغرس الاتحاد الآسيوي للجودو جدد ثقته برئيس الاتحاد العراقي للعبة سمير الموسوي لشغل منصب نائب رئيس الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي أثناء اجتماعه الذي عقده الأربعاء الماضي في العاصمة الكويتية على هامش اقامة بطولة آسيا المفتوحة للجودو للمتقدمين.