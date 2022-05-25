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بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين العراقي والايراني للتايكواندو

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-25T13:42:30+0000
بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين العراقي والايراني للتايكواندو

شفق نيوز/ أبرم الاتحادان العراقي والايراني للتايكواندو، يوم الاربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لإقامة دورات للمدربين العراقيين، وتنظيم معسكرات تدريبية.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيسه ابراهيم البهادلي وقع البروتوكول مع نظيره الايراني الجديد هادي ساعي، في مقر اللجنة الاولمبية الايرانية، وينص البروتوكول على اقامة دورات تدريبية للمدربين العراقيين بإشراف افضل الخبراء الايرانيين في التدريب,

كما يتضمن تهيئة معسكرات تدريبية متبادلة وسيكون اولها تجمع مشترك بين المنتخبين العراقي والايراني لفئتي الناشئين والشباب استعداداً لبطولة العالم في بلغاريا.

وكذلك ارسال اللجان العاملة في العراق الى طهران لزجهم في الدورات التدريبية الخاصة بالادارة وتنظيم المسابقات المحلية والدولية، الى جانب اقامة دورات تحكيمية بإشراف الحكام الدوليين في ايران، وترشيح مدرب دولي على مستوى عالٍ للتعاقد مع الاتحاد العراقي لتدريب فعالية البومسي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي ابراهيم البهادلي، ان "هذا الاتفاق سيزيد من سرعة تطور اللعبة لمواكبة الحداثة في التدريب والتحكيم بالتايكواندو".

يذكر ان الاتحاد الايراني بالتايكواندو مع اللجنة الاولمبية استضافا المنتخب العراقي للمتقدمين والشباب والناشئين في معسكر تدريبي استمر لثلاثين يوماً، زاد من خبرة اللاعبين قبل التوجه للعاصمة البلغارية صوفيا حيث بطولة العالم المقبلة.

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