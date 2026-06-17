برناردو سيلفا لاعباً لريال مدريد

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو ‌سيلفا، عقب رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية عقده.

وقال ريال مدريد في بيان "توصل النادي إلى اتفاق مع برناردو سيلفا يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، حتى 30 يونيو 2028".

وكان سيلفا قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو عام 2017، وخاض بقميصه 460 مباراة، توج خلالها بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس ⁠الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرة امتدت لتسع سنوات في ملعب الاتحاد.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي رحيل اللاعب، البالغ من العمر 31 عاما.

وخاض سيلفا 109 ‌مباريات ⁠دولية مع منتخب البرتغال، محققا لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

ويتميز اللاعب بتنوعه التكتيكي، ومهاراته الفنية العالية، ومعدلات أدائه المرتفعة، إذ شكل أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب ⁠غوارديولا، ومن المتوقع أن يضيف خبرة كبيرة لخط وسط ريال مدريد.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بعد موسم 2025–2026 المخيب، ⁠والذي خسر فيه لقب الدوري الإسباني وخرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.