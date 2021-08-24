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برناج شهير: ريال مدريد يقدم عرضاً رسمياً لضم مبابي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-24T20:21:37+0000
برناج شهير: ريال مدريد يقدم عرضاً رسمياً لضم مبابي

شفق نيوز/ كشف برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن ريال مدريد قدم عرضًا رسميا لنادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم الفريق.

وينتهي تعاقد المهاجم الشاب مع النادي في ختام الموسم الجاري في يونيو العام المقبل.

وأوضحت القناة الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد أكدوا للبرنامج تقدمهم بعرض قيمته 160 مليون يورو وطلبوا السماح بالتفاوض مع اللاعب أو بيئته“.

وكانت شبكة "RMC Sport" الفرنسية قد كشفت أمس أن باريس سان جيرمان يضع في الاعتبار إمكانية بيع مبابي قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأضاف التقرير أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد يفتح الباب للبرتغالي كريستيانو رونالدو والذي قد ينضم بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان كبديل لنجمه الشاب.

ويقضي مبابي موسمه الخامس مع باريس، الفريق الذي انتدبه من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

النجم الفرنسي سجل 132 هدفا لباريس في 173 مباراة وأرسل 63 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بـ12 لقبا.

وأشارت تقارير، إلى أن البديل الأقرب لخلافة كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا في باريس سان جيرمان، سيكون البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون.

يذكر أن الميركاتو الصيفي سينتهي يوم 31 آب/أغسطس.

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