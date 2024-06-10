برلين تمنع رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي خلال بطولة كأس أوروبا

شفق نيوز/ أكد المنظمون لبطولة كأس أوروبا 2024 في برلين، منع رفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في مناطق المشجعين خلال البطولة التي تستضيفها ألمانيا يوم 14 من شهر حزيران الجاري.

وقالت متحدثة باسم شركة "كولتور برجيكتيه" المسؤولة عن إدارة الفعاليات الثقافية بالبطولة إن الجماهير سيسمح لها فقط برفع أعلام البلاد الـ24 المشاركة في البطولة.

وأضاف موريتز فان دولمين، المدير الإداري للبطولة، في تصريحات لصحيفة "برلينر مورغنبوست: بطولة أمم أوروبا ليست مكانا للمظاهرات وسط تواصل الحرب في غزة.

وسيتم تخصيص منطقتين للمشجعين بالعاصمة الألمانية، الأولى عند بوابة براندنبورغ والثانية عند مقر البرلمان الألماني "الرايخستاخ".

وسيتم بث جميع مباريات البطولة الـ51 عبر شاشات عملاقة في مناطق المشجعين أمام الرايخستاخ.