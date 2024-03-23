بركلات الترجيح.. منتخب شباب العراق يحقق الفوز على الاولمبي الاماراتي في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للشباب من تحقيق الفوز على منتخب الإمارات الأولمبي، يوم السبت، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتأتي المباراة ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً.

انطلقت المباراة عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية.

انتهى الشوط الاول بتقدم الإمارات بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي جاء الهدف عن طريق محمد المنصوري في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للمنتخب العراقي في الدقيقة 53 عن طريق علي صادق ، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي لتذهب المباراة مباشرة لركلات الترجيح وتحسم لصالح المنتخب العراقي 4 - 3.

يذكر أن منتخب شباب العراق تحت 20 سنة مثل العراق في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل عدم المشاركة في البطولة لقرب منافسات فريقه في التصفيات الآسيوية في قطر، خلال شهر نيسان المقبل، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانطلقت بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الإحساء السعودية يوم 20 آذار الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي، العراق، والسعودية، والأردن، والإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة، في حين وجه اتحاد غرب آسيا دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة للمشاركة كضيوف في البطولة أبرزها، مصر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.