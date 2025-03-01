بركلات الترجيح.. منتخب أستراليا يتوج بكأس آسيا للشباب

شفق نيوز/ توج منتخب أستراليا، مساء السبت، بلقب كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما بعد فوزه على السعودية، بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل 1-1.

وجرت المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي، حيث تقدمت أستراليا بهدف سجله لويس أغوستي (24)، وسجل طلال حاجي هدف التعادل للسعودية في الدقيقة الـ45+2.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الأسترالي ومنحته أول ألقابه في البطولة القارية.

وتصدى ستيفن هول للركلة الجزاء الأخيرة التي سددها بسام هزازي.

وستشارك منتخبات السعودي واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم للشباب عن آسيا المقررة إقامتها في تشيلي.