بركلات الترجيح.. المنتخب القطري يفوز على نظيره العراقي في بطولة الاردن الرباعية

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي امام نظيره القطري بركلات الترجيح في بطولة الاردن الرباعية 6-5.

وتأهل المنتخب القطري للمباراة النهائية ليواجه الفائز من لقاء الأردن وإيران في بطولة الأردن الدولية الرباعية التي انطلقت اليوم في العاصمة عَمّان.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف لتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم للمنتخب القطري 6-5.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة في ملعب عَمّان الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لتحسم بركلات الترجيح لصالح منتخب قطر.

وتشارك أربعة منتخبات في بطولة الاردن الرباعية الدولية التي تستضيفها الأردن للمدة 11-17 من الشهر الحالي، هي العراق وقطر والاردن وايران.