بركلات الترجيح.. الكرخ أول المتأهلين لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم

اصبح حامل اللقب فريق نادي الكرخ أول الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي كأس العراق بعد فوزه على فريق أمانة بركلات الترجيح 9-8.

وجرت المباراة اليوم الخميس عند الساعة الثالثة والربع مساء على ملعب نادي الأمانة بانطلاق دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

وانتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق امانة بغداد في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب المحترف ايلاديو يعقوب وسجل الكرخ هدف التعديل في الدقيقة 34 عن طريق المحترف تالا، لتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية وتحسم لصالح الكرخ 9-8.