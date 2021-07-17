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بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-17T16:42:58+0000
بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن فريق شباب نادي الشرطة لكرة القدم، يوم السبت من احراز لقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب التاجي عصر اليوم المباراة الختامية لبطولة الدوري العراقي للشباب لكرة القدم بين فريقي نادي الشرطة ونادي امانة بغداد، انتهت المباراة بفوز فريق الشرطة على فريق امانة بغداد بركلات الترجيح 4-3 ، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف ، ليتوج شباب الشرطة بلقب بطولة دوري الشباب الممتاز لموسم 2020-2021.

من جانب آخر عقدت الهيأة التطبيعية، اليوم السبت، في مقر اتحاد كرة القدم، اجتماعاََ أمنياََ خاصاََ بمباراة نهائي كأس العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية التي ستقام بملعب الشعب الدولي يوم الاثنين المقبل .

وأكد أمين سر الهيأة التطبيعية محمد فرحان، على أهمية تأمين المباراة بشكل كاملٍ ومناسب، وكذلك كيفية التعامل بشكل مثالي مع قضية دخول الجمهور والصحفيين، خصوصاََ أنها أول مواجهة تشهد عودةَ الجمهور الكريم الى المدرجات بعد غياب فترة طويلة.

وبينَ فرحان؛ أن التطبيعية ستعمل بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة على إخراج المباراة المهمة بأفضل صورةٍ وتنظيم عالٍ مع تواجد الشركة المنظمة التي ستعطي جماليةً أكثر للمواجهة، وكذلك حفل الختام.

يشار إلى أن مواجهة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية ستقام يوم الاثنين المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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