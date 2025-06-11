برفقة ارنولد .. منتخب العراق يتوجه الى بغداد ليستعد للملحق الآسيوي

شفق نيوز/ ‏أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، أن وفد المنتخب الوطني العراقي يغادر عمان متوجهاً إلى بغداد، ظهر اليوم الأربعاء.

‏وقال غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن الوفد سيقلع من مطار عمان الدولي بطائرة خاصة عائداً الى بغداد في الساعة الـ12 ظهرا بعد خوض المنتخب الوطني العراقي مباراته أمس وتحقيق الفوز على نظيره الأردني في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف ان اللاعبين المحترفين توجهوا من مطار عمان إلى الدول التي يقيمون فيها بعدما أكملوا مهمتهم مع المنتخب الوطني العراقي.

كما اشار الزاملي إلى أن، مدرب المنتخب الوطني العراقي الأسترالي غراهام ارنولد وكادره المساعد سيعودان إلى بغداد مع وفد المنتخب العراقي لإتمام بعض الترتيبات والمتعلقات الخاصة للمرحلة المقبلة الخاصة بمباريات الملحق الآسيوي.

تجدر الاشارة الى ان قرعة الملحق الآسيوي تقام يوم الخميس الموافق 17 تموز القادم والاستضافة ستكون لأعلى منتخبين بالتصنيف السعودية وقطر، وقد قسمت الفرق لثلاثة مستويات وقع العراق في المستوى الثاني الى جانب الامارات.