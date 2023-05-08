برعاية السوداني.. بغداد تستضيف أكبر حدث شبابي ورياضي في العراق

شفق نيوز / يحتضن فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، منتصف شهر أيار الجاري، المؤتمر الموسع للنهوض بواقع الشباب والرياضة في العراق.

ويأتي ذلك، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من قبل مستشاره الشخصي لشؤون الرياضة والشباب، خالد كبيان.

وفي هذا الصدد، أوضح خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، أن "المؤتمر سيعقد يومي 14 و15 من شهر أيار الجاري، بحضور رئيس الوزراء، وشخصيات رسمية ورياضية وأكاديمية عامة"، مبيناً أن "المؤتمر خصص لمناقشة الواقعين الشبابي والرياضي وكيفية النهوض بهما".

وأضاف كبيان، أن "المؤتمر سيشهد مناقشة طروحات مهمة، ويتضمن خمسة عشر محوراً تم إعدادها مسبقاً من قبل اللجان التحضيرية التي تواصل استعداداتها بشكل مكثف لعقده".

وأشار إلى أن "المؤتمر يهدف لمعالجة القضايا الشبابية وقوانين الرياضة بشكل عام، وكذلك الهدف منه النهوض بشباب العراق وتطوير الرياضة العراقية، لا سيما أن المشاركة تشمل بغداد وباقي محافظات البلاد".