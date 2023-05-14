برعاية السوداني .. بغداد تحتضن مؤتمرا للشباب والرياضة

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، فعاليات "المؤتمر العام للشباب والرياضة" برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشباب والرياضة، خالد كبيان لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر يعد مهما للقطاعين الشبابي والرياضي في هذا الوقت، مبيناً أن المؤتمر يشمل عدة محاور أهمها الرياضة المدرسية والجامعية والنسوية والبنى التحتية والشباب في العراق وذوي الاحتياجات الخاصة ومحاور اخرى ستناقش بشكل متسلسل .

وأوضح أن المؤتمر كان شاملاً واستقطب الأكاديميين المتخصصين بغية الخروج بتوصيات تخدم هذه الشريحة المهمة من خلال دراسة الواقع الشبابي والرياضي وحل كل المعوقات سيما وأن المؤتمر برعاية تامة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً.

واوضح ان المؤتمر يستمر لمدة يومين وسيكون يوم غد نهاية المؤتمر الذي حضره شخصيات رياضية وأكاديمية ورسمية .