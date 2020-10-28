برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلسه

شفق نيوز/ أصدر نادي برشلونة، يوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن الهيكل الجديد لمجلس الإدارة المؤقت عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه أمس الثلاثاء.

وقال النادي خلال البيان الرسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد استقالة مجلس الإدارة بالأمس، تولى رئيس لجنة الإستراتيجية الاقتصادية بالنادي كارليس توسكيتس منصب رئيس اللجنة الإدارية بالنادي".

وأضاف: "في اجتماع مع عضو مجلس الأمناء جوان مانويل ترايتر، تم تعيين أعضاء اللجنة الإدارية المكونة من شخصيات من اللجنة الاقتصادية ولجنة الانضباط".

وفيما يلى أسماء أعضاء اللجنة التي ستدير النادي بشكل مؤقت:

كارليس توسكيتس رئيسًا، خوان رامون راموس نائب الرئيس، خوان لويز جارسيا أمين الصندوق، وجوسيب مارريا بادولس سكرتير.

هذا بجانب الأعضاء: ميكيل لادو كاساديفال، جوسيب ماريا يوش، سونيا كانو، والمتحث الإعلامي أليكس تينتوري وإسبوني.

وأشار البيان، إلى أنه بحسب النظام الأساسي للنادي، ستتولى اللجنة الإدارية مهام إدارة النادي وتمثيله، ومشاركتهم ستقتصر على الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأنشطة العادية وحماية مصالح برشلونة، مع الدعوة لانتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد في غضون 3 أشهر.

وستعقد لجنة الإدارة اجتماعا غدًا في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيُصدر الرئيس كارليس توسكيتس بيانًا رسميًا مع نائبه جوان مانويل.

وستكون اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون برشلونة الرابعة في تاريخ النادي الكتالوني خلال الحقبة الديمقراطية في إسبانيا، بعد تلك التي قادها جوان ترايتر (عام 2003) وخابير سالا مارتين (2006) ورامون أديل (2015).

وقبل هذه الحقبة، شكلت لجان مؤقتة لإدارة شئون النادي برئاسة أنتوني جوليا دي كامباني (1961) وجوزيب فيدال ريباس (1942) و (1953) وجوان سولير (1939).

وجاء قرار تشكيل لجنة رامون أديل في 2015 بعد أن دعا رئيس النادي المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو إلى إجراء انتخابات مبكرة في صيف ذلك العام نفسه واضطر إلى الاستقالة مع مجلس إدارته.

وتم تشكيل هذه اللجنة في 11 يونيو/حزيران 2015 وتوقفت عن أداء مهامها في 18 يوليو/تموز من نفس العام.



